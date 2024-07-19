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        Adana'da asayiş uygulaması yapıldı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde polislerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:12
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        Adana'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde polislerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "Yunuslar" olarak bilinen motorize timlerinin de katılımıyla Kiremithane, Çamlıbel, Karacaoğlan ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde genel asayiş olaylarının engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü de yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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