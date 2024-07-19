Adana'da asayiş uygulaması yapıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polislerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "Yunuslar" olarak bilinen motorize timlerinin de katılımıyla Kiremithane, Çamlıbel, Karacaoğlan ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde genel asayiş olaylarının engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü de yaptı.