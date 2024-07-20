Adana'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, çarptığı yunus polisini yaraladı

Sürücünün ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, yaralı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uyarıları dikkate almayıp kaçan motosiklet sürücüsü, Adnan Kahveci Bulvarı'nda kendisini durdurmaya çalışan bir yunus polisine motosikletle çarptı.

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