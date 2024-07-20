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        Adana'da çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alıp kaçan bisikletli kapkaççı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:30
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        Adana'da çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alıp kaçan bisikletli kapkaççı tutuklandı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda elektrikli bisiklet süren kapkaççı, kaldırımda yürürken annesi N.A. (38) ile görüşen 10 yaşındaki B.M.A'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

        İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen zanlı Cihad H'yi (22) evine düzenlenen operasyonda yakaladı.

        Cihad H, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis ekipleri, cep telefonunu da zanlının sattığı kişiden alarak B.M.A'nın ailesine teslim etti.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, elektrikli bisikletle kız çocuğunun yanına yanaşan zanlının telefonu çalıp kaçması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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