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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adana'da 14,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen evdeki 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:02
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Adana'da 14,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen evdeki 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 14,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheli U.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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