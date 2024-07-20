Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Adana'da 14,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen evdeki 1 zanlı tutuklandı.
Adana'da 14,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen evdeki 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 14,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheli U.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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