Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 11 arazöz, 6 su tankıyla söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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