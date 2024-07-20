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        Adana'da şarbona karşı aşılama çalışması başlatıldı

        Adana'nın Feke ilçesinde ölen bazı hayvanlardan alınan numunelerde şarbon görülmesi üzerine aşılama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:00
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        Adana'da şarbona karşı aşılama çalışması başlatıldı
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        Adana'nın Feke ilçesinde ölen bazı hayvanlardan alınan numunelerde şarbon görülmesi üzerine aşılama çalışması başlatıldı.

        Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz'da Oruçlu Mahallesi'nde ani ölüm görülen bazı hayvanlardan numune alındı.

        Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünce numunelerde yapılan incelemede şarbon bulgusuna rastlandı.

        Bunun üzerine bölge karantinaya alındı, 17 köydeki büyükbaş ve küçükbaşlara yönelik 11 bin doz aşılama çalışmasına başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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