GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 11 arazöz, 6 su tankı ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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