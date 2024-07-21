Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişi aranıyor
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı.
Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.
Olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşı dökerken ekiplerin çalışması sürüyor.
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