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        GÜNCELLEME - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:39
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        GÜNCELLEME - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

        Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

        Sudaki çalışmada 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Ailenin yakınlarının gözyaşı dökerek takip ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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