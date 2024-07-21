GÜNCELLEME 2 - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin cesetleri bulundu

Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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