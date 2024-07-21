Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin cesetleri bulundu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin cesetleri bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

        Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

        Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

        Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

        Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

        Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
        Adana'da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
        Adana'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp...
        Adana'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp...
        GÜNCELLEME - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun ce...
        GÜNCELLEME - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun ce...
        Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişi aranıyor
        Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişi aranıyor
        Adana'da otomobil göle düştü: 2'si çocuk 4 kişi kayıp
        Adana'da otomobil göle düştü: 2'si çocuk 4 kişi kayıp
        Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi; o anlar kamerada
        Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi; o anlar kamerada