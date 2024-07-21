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        Doğu Akdeniz'de sıcak havanın etkisi sürüyor

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:47
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        Doğu Akdeniz'de sıcak havanın etkisi sürüyor
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

        Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

        Parklardaki ağaçlık alanlarda dinlenen vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        - Mersin'de nem oranı yüzde 85'e çıktı

        Mersin'de yüzde 85'e varan nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

        Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

        Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

        Bunaltıcı sıcakların devam ettiği kentte, bazı kişiler serinlemek için denize girdi.

        - Hatay

        Hatay'da dışarı çıkanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Hava sıcaklığının 38 derece ve nem oranının ise yüzde 81 olarak ölçüldüğü merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, Serinyol Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yaptı, derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

        Nem oranının yüzde 88'e, sıcaklığın da 36 dereceye ulaştığı Arsuz ilçesinde de vatandaşlar, Karaağaç sahilinden denize girdi.

        - Osmaniye

        Kent merkezinde hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

        Dışarı çıkan vatandaşlar, dinlenmek için gölgelik ve ağaçlık alanları tercih etti, bazı kişiler de Karaçay deresinde yüzdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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