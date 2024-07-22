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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:17
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 29 Mart 2023'te sanığın polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde poşete sardığı uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak D.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.K. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı D.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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