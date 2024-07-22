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        Adana'da alacaklı olduğu kişinin aracına zarar verdiği öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, alacaklı olduğu kişinin otomobiline zarar verdiği iddia edilen sanık hakkında "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:11
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        Adana'da alacaklı olduğu kişinin aracına zarar verdiği öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, alacaklı olduğu kişinin otomobiline zarar verdiği iddia edilen sanık hakkında "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        İlçenin Sümer Mahallesi'nde 29 Mayıs 2023'te H.H'nin yolunun kesilip otomobiline zarar verilmesiyle ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan M.H.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede müşteki ile sanık arasında, öncesine dayalı ticaret bulunduğu ve alım-satım meselesi nedeniyle M.H.D'nin telefonla aradığı H.H'den 77 bin dolar alacağı olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

        İddianamede, olay günü gece vakti sanık M.H.D'nin, mahallede otomobiliyle seyir halindeki H.H'yi durdurduğu, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sanığın sopayla müştekiye ait otomobilin ön camını kırdığı ve öldürmekle tehdit ettiği anlatılarak sanık M.H.D'nin "silahla geceleyin yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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