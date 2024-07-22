Adana'da alacaklı olduğu kişinin aracına zarar verdiği öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, alacaklı olduğu kişinin otomobiline zarar verdiği iddia edilen sanık hakkında "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İlçenin Sümer Mahallesi'nde 29 Mayıs 2023'te H.H'nin yolunun kesilip otomobiline zarar verilmesiyle ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan M.H.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede müşteki ile sanık arasında, öncesine dayalı ticaret bulunduğu ve alım-satım meselesi nedeniyle M.H.D'nin telefonla aradığı H.H'den 77 bin dolar alacağı olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.