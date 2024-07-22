Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurt Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 14,85 gram sentetik uyuşturucu ile 49 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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