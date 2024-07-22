Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da baraj gölüne düşen otomobilde ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da baraj gölüne düşen otomobilde ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Çatalan Köprüsü'nde dün otomobilin Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan (16) ile Mete Aydoğmuş'un (13) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

        Cenaze aracıyla Buruk Mezarlığı'na getirilen cenazeler, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Cenazeler, Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi mezarlığında İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

        Namaz sırasında fenalaşan bir kişiye vatandaşlar müdahale etti.

        Cenazeye, ailenin yakınları ile Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı. Ailenin pikniğe gittiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Tartıştığı çocuğu darbetti
        Tartıştığı çocuğu darbetti
        'Garson, bakar mısın' cinayetinde 3 sanığa 18'er yıl hapis cezası
        'Garson, bakar mısın' cinayetinde 3 sanığa 18'er yıl hapis cezası
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Adana'da alacaklı olduğu kişinin aracına zarar verdiği öne sürülen sanığa d...
        Adana'da alacaklı olduğu kişinin aracına zarar verdiği öne sürülen sanığa d...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        Adana'da çardağın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Adana'da çardağın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı