Adana'da baraj gölüne düşen otomobilde ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı. Ailenin pikniğe gittiği öğrenilmişti.

Cenazeye, ailenin yakınları ile Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sırasında fenalaşan bir kişiye vatandaşlar müdahale etti.

Çatalan Köprüsü'nde dün otomobilin Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan (16) ile Mete Aydoğmuş'un (13) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

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