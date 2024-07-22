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        Moldovalı kadın, yerleştiği Adana'da kilim dokumayı öğretiyor

        Adana'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursuna katılanlara Türk kültürünün geleneksel motiflerini dokumayı öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:08
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        Moldovalı kadın, yerleştiği Adana'da kilim dokumayı öğretiyor
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        Adana'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursuna katılanlara Türk kültürünün geleneksel motiflerini dokumayı öğretiyor.

        Tatilde tanıştığı Salim Tutar ile 24 yıl önce evlenen Moldovalı Aliona Focsuc, Saimbeyli ilçesinde yaşamaya başladı.

        Müslüman olmaya karar veren ve Gülcan adını alan Tutar, zaman içinde kilim dokumaya merak sardı.

        Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan Tutar, bu konuda kendini her geçen gün geliştirerek 2016'da usta öğreticilik belgesi aldı.

        Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapmaya başlayan Tutar, eğitim verdiği kursiyerlerine kilim dokumayı öğretiyor.

        Gülcan Tutar, gazetecilere, Saimbeyli kilimlerinin tanıtımına katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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