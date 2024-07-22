Moldovalı kadın, yerleştiği Adana'da kilim dokumayı öğretiyor

Gülcan Tutar, gazetecilere, Saimbeyli kilimlerinin tanıtımına katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan Tutar, bu konuda kendini her geçen gün geliştirerek 2016'da usta öğreticilik belgesi aldı.

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