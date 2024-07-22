Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, halk eğitim kurslarını gezdi

Kursiyerlerle sohbet ederek dokuma tezgahına oturan Açar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in isminin yazılı olduğu kilime motif dokudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Samet Yıldızhan ile kilim dokuma kurslarını gezen Kaymakam Açar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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