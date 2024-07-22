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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, halk eğitim kurslarını gezdi

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:17
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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, halk eğitim kurslarını gezdi
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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Samet Yıldızhan ile kilim dokuma kurslarını gezen Kaymakam Açar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kursiyerlerle sohbet ederek dokuma tezgahına oturan Açar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in isminin yazılı olduğu kilime motif dokudu.

        Kaymakam Açar, usta öğreticiler ve kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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