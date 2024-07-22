Adana'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada ilçe genelinde 20 noktada 157 emniyet personeliyle denetimlerde bulundu.
Denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Uygulamalarda ruhsatsız 2 tüfek,1 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
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