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        Adana'da kayıp olarak aranan çocuk sulama kanalında ölü bulundu

        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki çocuğun, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:17
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        Adana'da kayıp olarak aranan çocuk sulama kanalında ölü bulundu
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        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki çocuğun, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Uğur, dün çıktığı evine dönmedi.

        Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri çevrede araştırma başlattı.

        Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sudan çıkarılan cesedin Uğur'a ait olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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