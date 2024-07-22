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        MHP Çukurova İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi

        MHP Çukurova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:35
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        MHP Çukurova İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi
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        MHP Çukurova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Çukurova İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda, manevi değerlere sahip çıkmanın ve yaşatmanın önemine değindi.

        Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi.

        Programa, MHP Çukurova İlçe Başkanı Umut Kapucugil, bazı ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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