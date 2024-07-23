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        Adana'da ayağı havuz giderine sıkışan çocuk kurtarıldı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, ayağı süs havuzunun giderine sıkışan çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:09
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        Adana'da ayağı havuz giderine sıkışan çocuk kurtarıldı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, ayağı süs havuzunun giderine sıkışan çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

        İsmi öğrenilemeyen çocuk, girdiği süs havuzundaki gidere ayağı sıkışınca çevredekilerden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Havuzun su seviyesini düşüren itfaiye ekibi, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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