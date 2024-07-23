Adana'da ayağı havuz giderine sıkışan çocuk kurtarıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, ayağı süs havuzunun giderine sıkışan çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, ayağı süs havuzunun giderine sıkışan çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.
İsmi öğrenilemeyen çocuk, girdiği süs havuzundaki gidere ayağı sıkışınca çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havuzun su seviyesini düşüren itfaiye ekibi, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
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