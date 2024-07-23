Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 155,56 gram sentetik uyuşturucu, 885 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler S.U. ile A.A'yı gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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