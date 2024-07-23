Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa 8'er yıl hapis

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddetti.

B.S, savunmasında, müştekinin yolda yürürken kendilerine küfrettiğini öne sürerek,"H.A.H. aniden bize saldırdı. Sadece kendimi korumak için onu uzaklaştırmaya çalıştım. Müştekiye bıçakla saldırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar K.F. (17), M.A.P. (16) ve B.S. (17) ile avukatlar katıldı.

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