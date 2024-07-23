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        Aladağ'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:26
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        Aladağ'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Aladağ Kaymakamlığınca, hizmet binası önünde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte okunan duaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaymakam Hasan Ali Kurt, birlik ve beraberliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "İlçemizin huzur ve mutluluğu için her türlü fırsatı değerlendireceğiz." dedi.

        Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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