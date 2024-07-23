Aladağ'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaymakam Hasan Ali Kurt, birlik ve beraberliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "İlçemizin huzur ve mutluluğu için her türlü fırsatı değerlendireceğiz." dedi.

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