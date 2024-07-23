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        Pozantı'da organize edilen futbol turnuvası başladı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:37
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        Pozantı'da organize edilen futbol turnuvası başladı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

        Pozantı Belediyesince bir halı sahada organize edilen turnuvaya 13 takım katıldı.

        Etkinliğin başlama vuruşunu Belediye Başkanı Ali Avan ve eski milli futbolcu Hasan Şaş yaptı.

        Avan, Pozantı Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti, maçların centilmence geçmesini diledi.

        Turnuva 12 Ağustos'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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