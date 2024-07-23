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        Adana'da 2 tabancayla havaya ateş açan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da 2 ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan sanık 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:13
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        Adana'da 2 tabancayla havaya ateş açan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'da 2 ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan sanık 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Z.Y. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Temmuz 2023'te merkez Sarıçam ilçesindeki arazide 2 ruhsatsız tabancayla havaya 6 el ateş eden sanığın, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerince silahları otomobilinin arka koltuğuna saklamaya çalışırken yakalandığını belirtti.

        Z.Y. ise savunmasında tabancaları denemek için havaya ateş açtığını iddia etti.

        Kimseyi korkutmak için ateş etmediğini öne süren Z.Y, "Silahları araca saklamaya çalışmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 7 yıl, "korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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