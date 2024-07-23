Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Operasyonda, haklarında 19 yıl ile 7 yıl kesinleşmiş cezaları olan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?

        Benzer Haberler

        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis
        Adana'da 2 tabancayla havaya ateş açan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi
        Adana'da 2 tabancayla havaya ateş açan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi
        Pozantı'da organize edilen futbol turnuvası başladı
        Pozantı'da organize edilen futbol turnuvası başladı
        Çocuklara uyuşturucu sattırana 22,5 yıl, satan çocuğa 8 yıl 4 ay hapis
        Çocuklara uyuşturucu sattırana 22,5 yıl, satan çocuğa 8 yıl 4 ay hapis
        Aladağ'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Aladağ'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa 8'er yıl ha...
        Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa 8'er yıl ha...