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        Depremde yıkılan apartmana yaptıkları tadilatla zarar verdikleri iddia edilen 2 sanığa dava

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da depremde yıkılması sonucu 63 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un zemin katındaki dairede yaptırdıkları tadilatla binaya zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:10
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        Depremde yıkılan apartmana yaptıkları tadilatla zarar verdikleri iddia edilen 2 sanığa dava
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da depremde yıkılması sonucu 63 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un zemin katındaki dairede yaptırdıkları tadilatla binaya zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki binanın, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılmasına ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Deprem Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, blokun zemin katındaki meskende yaptırdıkları tadilatla yapıya zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan O.B. ve oğlu B.B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

        İddianamede, binanın 1. katındaki taşınmazın projede mesken olarak planlanıp tescil edildiği, yapılan incelemede ise dairenin "ofis-büro" şeklinde kullanıldığı belirtildi.

        Yapılan tadilatla zemindeki iş yerinin, daireyle birleştirilip kullanıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "İncelemeye göre antre, mutfak, salon ve güney cephede yer alan balkon hacimleri ara duvarlar kaldırılarak tek hacim haline getirilmiş. Çocuk odası, 2 balkon, yatak odası ve iklimlendirme hacimleri birleştirilerek tek hacim haline getirilmiş. Hol ve banyo hacimleri yerindeyse merdiven kovası inşa edilerek zemin katta bulunan iş yeri bağlantısı olarak kullanılmaktadır."

        İddianamede, 2 ayrı gayrimenkul değerleme raporuna göre tadilat ve değişikliklerin sorumlularının O.B. ve B.B. olduğunun net olarak belirlendiği ifade edilerek, şunlar anlatıldı:

        "Sanıkların, zemin ve 1. katta yapıldığı tespit edilen ağır tadilat ve değişikler nedeniyle depremde yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıklar açısından bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır."

        İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan O.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Orayı 2018'de satın aldık. Sadece tapu işlemleriyle ilgilendim, başka işlem yapmadım." savunmasında bulundu.

        B.B. de blokun alt katında işlem yapmadığını öne sürdü.

        İddianame, Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin firari sanık Cüneyt Akkaya'nın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı ana davayla birleştirildi.

        - Soruşturma ve dava süreci

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Tutar Apartmanı C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Firari sanık Akkaya hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

        Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen B.B. ve O.B, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla yeniden tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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