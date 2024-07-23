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        Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:13
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        Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda ilerlerken devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü ve arkasındaki kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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