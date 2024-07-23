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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:20
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

        Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.

        Küçük ve sarp bir alanda devam eden yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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