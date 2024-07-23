Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.