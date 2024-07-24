Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Ruhsatsız silahlarla ilgili E.T. ile M.T. gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kıyıboyu Caddesi'nde karpuz satışı yapılan bir tezgahta arama gerçekleştirdi.

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