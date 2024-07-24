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        Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, karpuz tezgahında ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:57
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        Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, karpuz tezgahında ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kıyıboyu Caddesi'nde karpuz satışı yapılan bir tezgahta arama gerçekleştirdi.

        Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 31 mermi ele geçirdi.

        Ruhsatsız silahlarla ilgili E.T. ile M.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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