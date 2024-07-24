Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanık 14'er yıl hapse çarptırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanığa 14'er yıl hapis verildi.

Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.K. ile tutuksuz M.A. ve Y.E. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Ova Mahallesi'nde 6 Nisan 2023'te maske takan sanıkların müşteki B.L'ye ait iş yerine zorla girdiklerini, içerisinde 50 gram altın olan çelik kasa ile 350 kilogram bakır, elektrikli vinç, 5 arsa tapusu ve kamera kayıt cihazını çaldıklarını belirtti.