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        Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı husumetlisini silahla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:58
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        Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı husumetlisini silahla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.İ. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık ile müşteki S.A. arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve bu konu sebebiyle zaman zaman tartışma yaşadıklarını belirtti.

        Savcı olay günü M.İ'nin müşteki S.A'nın Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müştekiyi tabancayla hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaraladığını anlatarak, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık M.İ. olay öncesinde kız kardeşini müşteki S.A'nın yeğeninin kaçırdığını öne sürerek, "Bu konudan dolayı S.A'ya husumet beslemedim. Olay günü Mersin'e gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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