Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl hapis

Savunması alınan sanık M.İ. olay öncesinde kız kardeşini müşteki S.A'nın yeğeninin kaçırdığını öne sürerek, "Bu konudan dolayı S.A'ya husumet beslemedim. Olay günü Mersin'e gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık ile müşteki S.A. arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve bu konu sebebiyle zaman zaman tartışma yaşadıklarını belirtti.

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