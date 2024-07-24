Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        "1,5 Adana Roket Takımı" TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor

        ÖMER FANSA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1,5 Adana Roket Takımı, ekimde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te 3 kategoride birinci olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1,5 Adana Roket Takımı" TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER FANSA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1,5 Adana Roket Takımı, ekimde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te 3 kategoride birinci olmayı hedefliyor.

        Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri tarafından roket alanında AR-GE oluşturup öğrencilerin eğitiminin yanı sıra deneyimlerini geliştirmek ve uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirebilmek adına 2019 yılında "1,5 Adana Roket Takımı" kuruldu.

        Her yıl katıldıkları TEKNOFEST'in de katkısıyla zamanla tecrübelerini artıran öğrenciler, üniversite seviyesinde düzenlenen "orta irtifa", "yüksek irtifa" ve "zorlu görev" yarışmalarında boy gösterebilmek adına zamanla takım sayısını artırdı.

        Takım, 2021'de düzenlenen TEKNOFEST'te, "yüksek irtifa" kategorisinde birincilik elde etti.

        1,5 Adana Roket Takımı, bu yıl ekimde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te roket alanında iki "orta irtifa" ile "yüksek irtifa" ve "zorlu görev" kategorilerinde 4 takımla yarışacak.

        Hazırlıklarını sürdüren 4 takım, yarışacağı 3 kategoriden de derece almayı hedefliyor.

        - "Birincilik almaları büyük bir sürpriz olmayacak"

        Takımlar koordinatörü ÇÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, AA muhabirine, öğrencilerine iyi bir deneyim kazandırmak için çalıştıklarını, roket takımından önce de yine gelişecek teknoloji projeksiyonu ışığında 10 yıl önce elektrikli araç takımı kurduklarını söyledi.

        Roket takımının kurulduğundan beri TEKNOFEST'teki yarışmalara katıldığını, zamanla takım sayılarını artırdıklarını anlatan Akıllı, "TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da düzenlenecek olması bizim açımızdan son derece büyük bir motivasyon oluşturuyor. Gençlerin kendi evinde, ev sahibi olarak ödül almaları, birincilik almaları bizim için büyük bir sürpriz olmayacak." dedi.

        Akıllı, yarışmada orta irtifa kategorisindeki roketin 3 bin metre, yüksek irtifa kategorisindekinin de 6 bin metre yüksekliğe çıkması gerektiğini belirtti.

        Zorlu görev kategorisinde ise roketin iki motora sahip olduğunu, her motorun ateşlenip belirli bir irtifaya geldikten sonra ayrılmasının öngörüldüğünü dile getiren Akıllı, şöyle konuştu:

        "Zorlu görev kategorisi, Türkiye haricinde bir tek ABD'deki Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) yapılıyor. Bu, lisans öğrencilerinin katılmış olduğu bir yarışma. Görevi başaran herhangi bir takım şu ana kadar olmadı. Bu kategoride son 2 yıldır bir roketimiz var. Eğer bizim takımımız atışı başarıyla gerçekleştirse dünyada bir ilk olmuş olacak."

        Akıllı, mühendislik öğrencilerinin mesleklerinde her zaman AR-GE yapmalarının önemine değinmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda yine TEKNOFEST bünyesinde açılan roket motoru kategorisine de katıldıklarını ifade etti.

        Bu alanda ilk aşamayı geçtiklerini belirten Akıllı, "Ama yarışma bu sene yapılmayacak. İki senelik bir hazırlık süreci var. Gelecek sene inşallah kendi yapmış olduğumuz yerli motorumuzla bu motor yarışmasına katılacağız." dedi.

        - "Tüm kategorilerde derece almayı hedefliyoruz"

        Takım kıdemlisi Gökhan Teymeninoğlu, tüm kategorilerde katılacakları yarışmalara yoğun şekilde hazırlandıklarını, zorlu görev kategorisine özellikle çok emek verdiklerini söyledi.

        TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da düzenlenmesinden dolayı çok heyecanlı olduklarını anlatan Teymeninoğlu, "Burada en iyi şekilde takımımızı gösterebilmemiz için bu sene üç kategoride de 4 takım olarak yarışmaya katılım sağlayacağız. Kendimize bu konuda güveniyoruz. Üç kategoride de roketlerimizin üretimine başladık. Tüm kategorilerde derece almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Meryem Uştu da kendisini geliştirmek adına geçen sene takıma girdiğini söyledi.

        Takımda tüm elektronik sistem dahil yazılım ve donanım kısmında görev yaptığını vurgulayan Uştu, "En son raporumuzu da teslim ettik. Atış gününe kadar her şeyi deniyor, test ediyoruz. Eksik ve hatalarımızı görüp düzeltiyoruz. Atış gününe en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2021'de şampiyonluğumuz vardı. Şu anda 4 takımız. Biz hepsinden de başarı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl ha...
        Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl ha...
        Üvey annesini öldürüp, babasını yaralayan sanık: Miras yüzünden oldu, evlat...
        Üvey annesini öldürüp, babasını yaralayan sanık: Miras yüzünden oldu, evlat...
        Sokak köpeklerinin saldırısında ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas: Çok korktu...
        Sokak köpeklerinin saldırısında ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas: Çok korktu...
        Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanık 14'er yıl hapse çarptırı...
        Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanık 14'er yıl hapse çarptırı...
        Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli ya...
        Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli ya...
        Adana'da minibüs şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da minibüs şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasında