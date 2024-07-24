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        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i firari 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:49
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        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i firari 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta Ömer Demir'in (22) silahla öldürülmesiyle ilgili aynı gün tutuklanan A.Y, A.Ö, M.E. ile firari Y.Ö. ve tutuksuz B.Ö. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul Demir ile sanık A.Ö. arasında telefonda karşılıklı tehdit ve küfürleşme yaşandığı, A.Ö'nün de bu durumu ağabeyi Y.Ö'ye anlattığı belirtildi.

        Bunun üzerine kardeşinin iş yerine giden Y.Ö'nün telefonla aradığı Demir'i iş yerine çağırdığı ve burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanıkların fikir ve eylem birliği içinde maktulü silahla ateş ederek öldürdükleri anlatılarak, A.Y, A.Ö, M.E, Y.Ö. ve B.Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta silahla vurularak yaralanan Ömer Demir kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Polis olaya ilişkin A.Y, A.Ö, M.E. ve B.Ö'yü gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, A.Ö, M.E. tutuklanmış, B.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Firari zanlı Y.Ö. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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