Adana'da asayiş uygulamalarında 84 kişi yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 84 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 84 kişi gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde, ruhsatsız 10 tabanca, 2 tüfek, 484 fişek ile kartuş, 232,41 gram uyuşturucu, 153 uyuşturucu hap ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranması bulunan 84 kişinin yakalandığı denetimlerde, dilencilik yapan 12 kişiye para cezası uygulandı.
Denetimlerde, yabancı uyruklular da sorgulandı.
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