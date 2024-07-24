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        Adana'da asayiş uygulamalarında 84 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 84 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:53
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        Adana'da asayiş uygulamalarında 84 kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 84 kişi gözaltına alındı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

        Faaliyetlerde, ruhsatsız 10 tabanca, 2 tüfek, 484 fişek ile kartuş, 232,41 gram uyuşturucu, 153 uyuşturucu hap ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranması bulunan 84 kişinin yakalandığı denetimlerde, dilencilik yapan 12 kişiye para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, yabancı uyruklular da sorgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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