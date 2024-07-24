MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi
MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.
MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.
Sarıçam İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen etkinliğe, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Sarıçam İlçe Başkanı Eyüp Akbulut ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile partililer katıldı.
Konuşmaların da yapıldığı etkinlikte dua edildi, katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.
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