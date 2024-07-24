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        MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi

        MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:03
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        MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi
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        MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        Sarıçam İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen etkinliğe, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Sarıçam İlçe Başkanı Eyüp Akbulut ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile partililer katıldı.

        Konuşmaların da yapıldığı etkinlikte dua edildi, katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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