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        Adana'da sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi

        Adana'nın Feke ilçesinde sağanak ve dolu ekili alanlarda hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:30
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        Adana'da sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
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        Adana'nın Feke ilçesinde sağanak ve dolu ekili alanlarda hasara neden oldu.

        İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.

        Dolu, Belenköy Mahallesi'nde ekili alanlara zarar verdi.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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