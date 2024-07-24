Adana'da sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak ve dolu ekili alanlarda hasara neden oldu.
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak ve dolu ekili alanlarda hasara neden oldu.
İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.
Dolu, Belenköy Mahallesi'nde ekili alanlara zarar verdi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak.
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