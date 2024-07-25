Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.
Bazı araçlar ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında mahsur kaldı.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda trafikte yoğunluk oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar ve motosikletliler korunmak için saçakların altında bekledi.
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