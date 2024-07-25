Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar ve motosikletliler korunmak için saçakların altında bekledi.

Bazı araçlar ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında mahsur kaldı.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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