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        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 08:11 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:11
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        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.

        Bazı araçlar ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında mahsur kaldı.

        Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda trafikte yoğunluk oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar ve motosikletliler korunmak için saçakların altında bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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