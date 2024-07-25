Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 4 sanık hakkında, 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca Karasoku Mahallesi Saydam Caddesi'nde otomobilin ön sağ koltuk altına sakladıkları uyuşturucu ile 8 Mayıs'ta yakalanan ve adli kontrol tedbiri uygulanan A.C, M.C.E, O.K. ve S.G.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.C. idaresindeki içinde M.C.E, O.K. ve S.G.D'nin bulunduğu otomobilin Karasoku Mahallesi Saydam Caddesi'nde durdurulduğu, aramada aracın sağ ön koltuk altında 280 uyuşturucu hap ile ele geçirildiği belirtildi.