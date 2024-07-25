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        Adana'da kovalamacayla durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:12
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        Adana'da kovalamacayla durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde 01 BBC 20 plakalı araca koli yükleyen Ferhat A'nın (22) durumundan şüphelenerek yanına gitti.

        Bu sırada polis ekiplerini fark eden Ferhat A. aracına binerek kaçtı.

        Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sonucu polis ekipleri, aracı Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde önünü keserek durdurdu.

        Araçtaki aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi, Ferhat A. gözaltına alındı.

        Adliyeye çıkartılan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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