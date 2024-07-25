Adana'da kovalamacayla durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde 01 BBC 20 plakalı araca koli yükleyen Ferhat A'nın (22) durumundan şüphelenerek yanına gitti.
Bu sırada polis ekiplerini fark eden Ferhat A. aracına binerek kaçtı.
Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sonucu polis ekipleri, aracı Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde önünü keserek durdurdu.
Araçtaki aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi, Ferhat A. gözaltına alındı.
Adliyeye çıkartılan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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