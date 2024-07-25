Adana'da eşini darbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede çıkan tartışmada A.D'nin karısı Z.D'yi darbettiği, eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu ve evden kaçtığı da aktarılarak, sanığın "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü A.D'nin karısı Z.D'den araç alma bahanesiyle evde bulunan altınlarını vermesini istediği, müştekinin de bu durumu kabul etmemesi üzerine tartışma çıktığı belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşini darbederek altınlarını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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