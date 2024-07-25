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        Adana'da eşini darbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşini darbederek altınlarını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:00
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        Adana'da eşini darbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşini darbederek altınlarını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçenin Fevzipaşa Mahallesi'nde 21 Mart'ta darbettiği karısının altınlarını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan A.D. hakkında "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü A.D'nin karısı Z.D'den araç alma bahanesiyle evde bulunan altınlarını vermesini istediği, müştekinin de bu durumu kabul etmemesi üzerine tartışma çıktığı belirtildi.

        İddianamede çıkan tartışmada A.D'nin karısı Z.D'yi darbettiği, eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu ve evden kaçtığı da aktarılarak, sanığın "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.D'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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