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        Adana'da bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:53
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        Adana'da bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü.

        Değirmenciuşağı Mahallesi'nde Kuddusi Akıncı'ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Samanlıktan evin bahçesine de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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