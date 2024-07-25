Adana'da bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü.
Değirmenciuşağı Mahallesi'nde Kuddusi Akıncı'ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samanlıktan evin bahçesine de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Samanlık kullanılamaz hale geldi.
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