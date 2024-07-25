Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena

        Benzer Haberler

        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Depremzede genç, yüksek lisans hayalini Bradford Üniversitesinde gerçekleşt...
        Depremzede genç, yüksek lisans hayalini Bradford Üniversitesinde gerçekleşt...
        İstinaf, Yeşiloba Hipodromu'ndaki seyis cinayetinde sanığın cezasını onadı
        İstinaf, Yeşiloba Hipodromu'ndaki seyis cinayetinde sanığın cezasını onadı
        Adana'da bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da bir evin samanlığında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da eşini darbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da eşini darbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da sağanak etkili oldu
        Adana'da sağanak etkili oldu