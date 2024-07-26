Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınanlardan Atilla Cücü'nün sorgusunda, "Kaldığımız yerde bir anlık öfkeyle arkadaşımı darbederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve motosikletimle drenaj kanalına attım." dediği öğrenildi.

Bunun üzerine Adana ve Kars'ta düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

Telefonun Arlı'nın otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün (65) oğlu tarafından kullanıldığını belirleyen ekipler, telefonun Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiğini saptadı.

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