Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-25 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

        Faaliyetlerde, ruhsatsız 12 tabanca, 6 tüfek, 12 şarjör, 46 fişek, 200 bin kaçak sigara, 287,73 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutukland...
        Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutukland...
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili 6 kişinin 20'şer yıl hapis...
        Ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili 6 kişinin 20'şer yıl hapis...
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor