Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-25 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde, ruhsatsız 12 tabanca, 6 tüfek, 12 şarjör, 46 fişek, 200 bin kaçak sigara, 287,73 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 kişi yakalandı.
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