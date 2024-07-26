Adana'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini ve adreslerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, makinalı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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