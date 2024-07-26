Adana'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi yakalandı

Operasyonda, makinalı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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