Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini ve adreslerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda, makinalı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı
        Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutukland...
        Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutukland...
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili 6 kişinin 20'şer yıl hapis...
        Ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili 6 kişinin 20'şer yıl hapis...
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı