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        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa 20'şer yıl hapis istendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:43
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        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa 20'şer yıl hapis istendi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 Şubat'ta tutuklanan M.K. ve K.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Yenibey Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanık M.K. ve K.Ş'nin peçeteye gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

        Operasyonda ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile K.Ş'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 520 lira ele geçirildiği anlatıldı.

        İddianamede sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilerek, M.K. ve K.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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