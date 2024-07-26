Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa 20'şer yıl hapis istendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 Şubat'ta tutuklanan M.K. ve K.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Yenibey Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanık M.K. ve K.Ş'nin peçeteye gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.