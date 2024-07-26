MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Kanlı, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci'ye ziyarette bulundu.
İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Kanlı, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Kanlı, partisinin Adana'daki hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.
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