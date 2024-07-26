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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:58
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Kanlı, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci'ye ziyarette bulundu.

        İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Kanlı, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Kanlı, partisinin Adana'daki hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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